Умер моряк-подводник Терехов

Герой России Владимир Терехов умер в 78 лет

В возрасте 78 лет из жизни ушел Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Сильный, мужественный и преданный Родине он был примером для молодых подводников и пользовался огромным уважением у товарищей по службе», — заявили в администрации.

В 1993 году Терехову присвоили звание Героя Российской Федерации.

Терехов родился 30 августа 1946 года. С 1964 года он служил на флоте, нес службу в дальних походах на боевых кораблях, участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов. Также Терехов готовил специалистов по обслуживанию морской техники.

С 2000 года находился в запасе, трудился инженером в Федеральном Государственном унитарном предприятии Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

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