Умер молодой актер Данила Гребнев | 360°

Общество 02 мая 2024, 15:02 Умер молодой актер Данила Гребнев Марийский актер Данила Гребнев умер в Санкт-Петербурге в 29 лет

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Актер из Марий Эл Данила Гребнев умер в Санкт-Петербурге в возрасте 29 лет. Об этом сообщила пресс-служба колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая.

Причина смерти артиста не уточняется. Также нет информации о дате и месте похорон.

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«Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа. Это талантливый актер, поэт, музыкант, философ, светлой души юноша, с которым всегда легко работалось. Обладал тонким чувством юмора, всегда был активным участником мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Данила Гребнев окончил колледж в 2015 году. Он был актером в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, создал свой музыкальный проект и написал книгу «Письма с Юпитера». Последнее время артист работал в детском театре «Фонарик» в Петербурге.