Умер медиамагнат Дональд Ньюхаус, совладелец The New Yorker и Vogue

Совладелец крупного американского медиахолдинга Advance Publications Дональд Ньюхаус скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщила газета The New York Times .

Advance Publications принадлежат кабельные телесети, целый ряд региональных газет и издательский дом Condé Nast, выпускающий The New Yorker, Vanity Fair и Vogue. Миллиардер умер от лимфомы 26 мая в своем доме в Нью-Джерси.

Он отвечал за газеты, которые выходили в разных городах и штатах, и кабельные сети. Журналами The New Yorker, Vanity Fair, Vogue руководил его старший брат, Сэмюэл Ньюхаус-младший, скончавшийся в 2017 году.

Холдинг Advance Publications создал отец Дональда Ньюхауса Сэмюэл.