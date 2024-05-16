Умер легендарный летчик-испытатель и ликвидатор аварии в Чернобыле Дмитрий Автухов | 360°

Общество 16 мая 2024, 13:25 Умер легендарный летчик-испытатель и ликвидатор аварии в Чернобыле Дмитрий Автухов Летчик-испытатель Дмитрий Автухов умер на 86-м году жизни

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Легендарный летчик-испытатель Дмитрий Автухов ушел из жизни в возрасте 85 лет. О смерти пилота стало известно только 16 мая. Как сообщил Telegram-канал Mash, причиной смерти пилота стало онкологическое заболевание.

«Дмитрий Павлович скончался 10 мая от онкологического заболевания», — написали авторы материала.

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Автухов — один из самых опытных российских пилотов, актер и ликвидатор аварии в Чернобыле. Мужчина освоил более 20 типов самолетов и вертолетов, был одним из ведущих испытателей Ка-50 и первым пилотом пожарного вертолета в Москве.

Летчик снялся в российском остросюжетном приключенческом фильме 1993 года «Черная акула», где сыграл одну из главных ролей. В кино он как раз пилотировал Ка-50, в испытаниях и демонстрациях которого участвовал в реальной жизни.

Автухов получил множество наград за свою карьеру, в том числе был награжден орденом «Дружба народов». С 1995 года он вышел на пенсию и жил в Люберцах.