Умер конструктор советских подводных лодок Спасский

Конструктор атомных подлодок Игорь Спасский умер на 99-м году жизни

Фото: РИА «Новости»

Умер экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Спасскому было 98 лет.

«Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский — легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — процитировала пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По его словам, со Спасским связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала ВМФ России. Он не только создавал новые подводные лодки, но и сформировал школу ученых и конструкторов, которые до сих пор продолжают его дело.

Спасский является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Он помогал восстанавливать исторические памятники и занимался благотворительностью.

Беглов выразил соболезнования родным и близким, коллегам Спасского.

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