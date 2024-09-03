Умер конструктор советских подводных лодок Спасский

Спасскому было 98 лет.

«Наша страна понесла большую утрату. Ушел из жизни Игорь Дмитриевич Спасский — легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи», — процитировала пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По его словам, со Спасским связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала ВМФ России. Он не только создавал новые подводные лодки, но и сформировал школу ученых и конструкторов, которые до сих пор продолжают его дело.

Спасский является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Он помогал восстанавливать исторические памятники и занимался благотворительностью.

Беглов выразил соболезнования родным и близким, коллегам Спасского.