Умер известный журналист из Прикамья Геннадий Селиванов

Ушел из жизни известный журналист из Пермского края Геннадий Петрович Селиванов. Его профессиональная деятельность началась в Александровской газете «Боевой путь», позже он сотрудничал с газетой «Звезда» и возглавлял службу репортеров в издании «Березниковский рабочий», сообщил сайт properm.ru .

За свою работу Геннадий Селиванов неоднократно получал награды престижных профессиональных конкурсов, таких как «Золотой абзац» и конкурс имени Аркадия Гайдара. Особо отмечался очерк «Остров невезения», принесший ему премию Союза журналистов России. Авторству Селиванова принадлежат такие книги, как «Как избавиться от идиотизма», «Дорогие мои робинзоны», «Приют надежды».

Геннадий Петрович запомнился коллегам своим добрым характером и талантом сплачивать коллектив. Прощание с известным журналистом состоится завтра в Александровске.