Умер известный писатель и ученый Удмуртии Василий Ванюшев

17 апреля 2026 года ушел из жизни на 91-м году народный писатель Удмуртии, поэт, ученый и общественный деятель Василий Михайлович Ванюшев. Эту информацию сообщил сайту Izhlife Союз писателей Удмуртии.

Василий Михайлович родился 10 февраля 1936 года в Кизнерском районе. Он получил образование в Можгинском педагогическом училище и на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова. Трудился в редакциях газет «Советская Удмуртия» и «Комсомолец Удмуртии». За свою карьеру стал доктором филологических наук, профессором УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН и возглавил кафедру удмуртской литературы и фольклора УдГУ. Василий Михайлович занимался изучением творческого наследия первого удмуртского писателя Г. Е. Верещагина.

Доцент Литературного института имени Горького Вера Пантелеева выразила свои воспоминания о Василии Ванюшеве в социальных сетях: «Василий Михайлович был невероятно интересным собеседником с цепкой памятью. С ним хотелось общаться».

Прощание с Василием Ванюшевым пройдет 21 апреля с 9:00 до 11:00 в зале ритуального агентства «Ангел» по адресу: Квартальный проезд, 25. Похороны состоятся на Западном кладбище.