Умер глава Реутова Филипп Науменко

В возрасте 39 лет скончался глава Реутова Филипп Науменко. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Telegram-канале .

«Ушел из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича», — написал Брынцалов.

Науменко много лет проработал в Подмосковье. Поддерживал предпринимательство и науку в Балашихе. В последние годы под его руководством развивался Реутов.

«Будучи глубоко верующим человеком, он большое внимание уделял поддержке Церкви, помощи ближним», — добавил Брынцалов.

Глава Реутова впал в кому после ДТП. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. После аварии Науменко доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщили ТАСС в НИИ скорой помощи имени Склифосовского 11 декабря, Науменко находился в крайне тяжелом состоянии.