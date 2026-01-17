Умер глава Крымской митрополии владыка Лазарь

Владыка Лазарь, возглавлявший Крымскую митрополию, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале .

Владыка Лазарь — в миру Ростислав Филиппович Швец — возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию более 30 лет. Аксенов отметил, что его руководство стало временем расцвета православия на полуострове. Именно Лазарю, по его словам, удалось укрепить авторитет Церкви в обществе. При нем проводилось возрождение древних святынь, строительство новых храмов, а также значительно выросло число прихожан.

«Хорошо знал владыку лично. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям», — написал глава республики Крым.

Прощание с владыкой Лазарем состоится в Александро-Невском соборе Симферополя. Службы запланированы на 17, 18 и 19 января.