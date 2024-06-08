Умер гендиректор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар

Глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет

Генеральный директор неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер на 54-м году жизни в Париже. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Коллеги Делуара выразили соболезнования его супруге Перрин, сыну Натану, его родителям и близким.

«Журналистика была борьбой всей его жизни, которую он вел с непоколебимой убежденностью», — говорится в некрологе.

Перед смертью он страдал от онкологического заболевания.

Делуар возглавлял организацию с 2012 года. Прошлой осенью он рассказывал о массовой гибели журналистов в Газе, заявляя, что там происходит нечто ужасное. По его словам, они никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени. На тот момент погибли 42 человека, по данным Комитета защиты журналистов.

Кроме того, Делуар работал на французском телевидении, в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов, сообщил телеканал BFMTV.