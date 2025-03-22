Умер фотограф и художник Валентин Самарин

На 97-м году жизни ушел из жизни Валентин Самарин — российский фотограф и художник. Об этом сообщил петербургский городской музей истории фотографии в соцсети «ВКонтакте» .

«Сегодня на 97 году жизни скончался метафизик петербургской фотографии Валентин Самарин. Спасибо, Мастер, что были с нами. Легкого путешествия Вашей Душе», — написали в пресс-службе музея.

Самарин был одним из тринадцати участников первой в Ленинграде выставки андерграундной фотографии «Под парашютом», которая открылась в 1974 году в квартире поэта Константина Кузьминского, сообщил ТАСС. В 1981 году фотограф покинул Советский Союз и обосновался в Париже, получив статус политического беженца.

За тридцать лет жизни в эмиграции Самарин организовал более девяноста выставок по всему миру.

Также Самарин запечатлел на пленке множество образов деятелей искусства. В его объективе оказались такие известные личности, как Иосиф Бродский, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Виктор Некрасов, Юрий Любимов и Алексей Хвостенко.