Умер экс-губернатор Владимирской области Виноградов

На 79-м году ушел из жизни бывший глава Владимирской области, почетный гражданин региона Николай Виноградов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Правительство Владимирской области с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 июня, на 79-м году жизни не стало Почетного гражданина Владимирской области Николая Владимировича Виноградова», — рассказали в администрации.

Виноградов родился 22 апреля 1947 года во Владимире. В декабре 1996 года его избрали главой администрации Владимирской области. В 2000 году он стал губернатором. В 2005-м его кандидатуру утвердило Законодательное собрание региона. В 2009-м Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, снова предложил Виноградова на должность губернатора, и региональное заксобрание одобрило его кандидатуру.

«За 16 лет под управлением Николая Владимировича Владимирская область значительно увеличила объем инвестиций и демонстрировала рост валового регионального продукта. Такой важный показатель, как среднедушевой денежный доход населения, также показывал высокие темпы роста», — отметили в пресс-службе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале написал, что благодаря усилиям Николая Виноградова регион пережил трудности 1990-х, обрел стабильность и начал развиваться в 2000-е.

«Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником», — подчеркнул он.

По его словам, они разделяли взгляды по ключевым вопросам развития региона. Авдеев выразил соболезнования семье Николая Владимировича.