Умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

Shot: экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров умер в 69 лет

Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров скончался в возрасте 69 лет. О смерти журналиста сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, Шмарову стало плохо 1 июля. Он смог вызвать себе скорую и сообщил врачам, что случайно упал дома.

Медики диагностировали у журналиста инсульт и переломы ребер. В больнице его положили в отделение реанимации.

За жизнь Шмарова боролись больше двух недель, подчеркнул собеседник Shot. Однако накануне он скончался. Точную причину смерти назовут эксперты.

Источник Mash при этом сообщил, что Шмарова обнаружил в квартире его опекун и вызвал скорую помощь. Скончался экс-главред, не приходя в сознание, вечером 16 июля, добавил он.

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» Шмарова назначили в марте 2020 года. Это стало причиной крупного конфликта в редакции, и часть журналистов, в том числе все заместители главреда, в итоге покинули издание, напомнил РБК.

В мае 2021-го редакция объявила, что Шмаров покинет пост главного редактора.

«Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон», — говорилось в сообщении на сайте газеты.