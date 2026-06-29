Умер экс-глава Воткинского завода Виктор Толмачев

В возрасте 75 лет скончался уроженец Оренбургской области, бывший руководитель Воткинского завода Виктор Толмачев. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Толмачев встретил юбилей 8 июня. Он родился в Оренбургской области в семье фронтовиков, окончил в 1974 году Куйбышевский авиационный институт по специальности «Производство летательных аппаратов» и заступил на Воткинский завод в должности мастера.

К 1995 году Толмачев взошел по карьерной лестнице до поста генерального директора. Он возглавлял Воткинский завод до 2020 года, предприятие устояло в сложный период и запустило серийный выпуск ракетной техники.

«Руководство и коллектив Роскосмоса выражает соболезнования родным и близким выдающегося руководителя отрасли», — сообщили представители госкорпорации.

Толмачев скончался 29 июня, сообщила пресс-служба Воткинского завода. Церемония прощания пройдет 1 июля в ижевском Свято-Михайловском соборе.