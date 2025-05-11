Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

Советский и российский экономист, бывший глава Центрального банка России Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

«Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не следовал тем догмам, которые нам навязывали в 90-е годы», — написала она.

Дмитриева отметила, что Геращенко обладал талантом, интуицией и опытом, которые позволяли ему принимать правильные решения.

Виктор Геращенко был единственным человеком в России, который четыре раза возглавлял главный банк страны. Дважды он управлял Госбанком СССР и дважды занимал пост главы Центрального банка России. За время деятельности Геращенко стал одной из ключевых фигур в экономике России.