Умер «черный полковник» и экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис

Советский и российский политик Виктор Алкснис скончался в возрасте 74 лет вечером 1 января. Об этом сообщил Telegram-канал «Черный полковник», который он вел, со ссылкой на его дочь Ирину.

«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался», — сообщила она.

Дочь политика уточнила, что у ее отца произошел геморрагический инсульт в ночь на 30 декабря. Он сразу впал в глубокую кому.

По ее словам, последние три дня он провел в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы.

Ирина Алкснис добавила, что благодарна за предложения помочь их семье финансово, но в этом нет нужды. Также она пообещала сообщить, как только появится информация о похоронах отца.

Ранее сам Алкснис упоминал, что в 2019 году у него обнаружили рак предстательной железы.

Виктор Имантович родился в 1950 году в Кемеровской области. Он был внуком начальника ВВС Красной Армии Якова Алксниса, которого расстреляли в 1938 году, а его супругу тогда отправили в лагерь.

После реабилитации деда в 1956 году семья переехала в Ригу, где Алкснис окончил военное училище и Университет общественных наук.

В Россию он уехал в 1992 году, когда против него завели дело по статье об измене Родине. Алкснис выступал против распада Советского Союза и выхода Латвии из состава СССР. Во время августовского путча он поддержал ГКЧП и получил в СМИ прозвище «черный полковник».

Кроме того, он был не только полковником авиации, но и политиком. В разное время Алкснис являлся народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвии, а потом и Госдумы РФ.

Алкснис поддерживал спецоперацию на Украине.