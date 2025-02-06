Умер бывший замглавы МИД Титов

Ушел из жизни бывший первый заместитель главы МИД России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в Telegram-канале .

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин.

Она назвал Титова человека с жестким характером, которого в Министерстве иностранных дел знали, уважали, а иногда побаивались. Он умел принимать и отстаивать собственные решения. Карасин назвал случившееся большим личным горем.

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