Умер австралийский шоумен Грэм Уэбб | 360°

Общество 27 апреля 2024, 17:31 Умер австралийский шоумен Грэм Уэбб Австралийский шоумен и режиссер Грэм Уэбб умер в 88 лет Freepik

Читать 360 в

На 89-м году жизни умер австралийский шоумен, теле- и радиоведущий, продюсер и режиссер Грэм Уэбб. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уэбб скончался в университетской больнице города Голд-Коста. Причины его смерти не уточняются.

Реклама

Грэм Уэбб родился 19 апреля 1936 года. Его карьера на радио стартовала в 1950-х. Например, он вел радиоверсию игры, известной в России как «Поле чудес». Шоумен продюсировал утреннее шоу, брал интервью у The Beatles, The Monkees и The Everly Brothers, снимал клипы для AC/DC, Hush и других музыкальных коллективов, начитывал аудиокниги.

Жена шоумена умерла в 1995 году от рака. У него остался сын Байрон.