Умер австралийский шоумен Грэм Уэбб | 360°

27 апреля 2024, 17:31
Умер австралийский шоумен Грэм Уэбб
Австралийский шоумен и режиссер Грэм Уэбб умер в 88 лет
На 89-м году жизни умер австралийский шоумен, теле- и радиоведущий, продюсер и режиссер Грэм Уэбб. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Уэбб скончался в университетской больнице города Голд-Коста. Причины его смерти не уточняются.
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Грэм Уэбб родился 19 апреля 1936 года. Его карьера на радио стартовала в 1950-х. Например, он вел радиоверсию игры, известной в России как «Поле чудес». Шоумен продюсировал утреннее шоу, брал интервью у The Beatles, The Monkees и The Everly Brothers, снимал клипы для AC/DC, Hush и других музыкальных коллективов, начитывал аудиокниги.
Жена шоумена умерла в 1995 году от рака. У него остался сын Байрон.
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