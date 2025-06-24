Умер архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) скоропостижно умер на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московской патриархии.

Священнослужитель родился в 1961 году в Краснодарском крае. После армии стал служить дьяконом в Архангельской епархии, в 1984-м принял монашеский постриг. С 1995 года — епископ Сыктывкарский и Воркутинский. Нынешнюю должность получил в 2016 году.

Соболезнования жителям Коми выразил врио главы республики Ростислав Гольдштейн.

«Его подвижническое служение, бескорыстная общественная работа — достойный пример христианских идеалов добра и милосердия», — написал он в Telegram-канале.

РИА «Новости» со ссылкой на руководителя информационно-издательского отдела Сыктывкарской епархии иеромонаха Стефана (Варфоломеева) сообщило, что владыка умер от мерцательной аритмии, которой он страдал последние несколько лет.