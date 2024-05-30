Умер актер из «Тайн следствия» Роман Клементьев

Не стало российского киноактера Романа Клементьева. Он скончался 29 мая на 60-м году жизни, сообщил сайт «Кино-театр.ру».
О причинах смерти актера пока ничего не известно.
Роман Клементьев родился в Реутове в Московской области. В 1987 году окончил отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории.
В конце 2000-х годов дебютировал в кино. В его биографии съемки в популярных сериалах, включая «След» и «Тайны следствия».
Клементьев исполнил роль бизнесмена в проекте «Беспринципные-3», а также сыграл судмедэксперта в «Методе-2». Во второй части сериала «Триггер» он снялся в роли дознавателя.
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