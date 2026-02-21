Умер актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин
Известный киноактер и театральный критик Михаил Синтин ушел из жизни утром 20 февраля. Об этом aif.ru сообщила его супруга Надежда.
«Сегодня утром его не стало», — рассказала она.
Михаил Синтин — выпускник театрального факультета Саратовской консерватории (ныне — театрального института). Он сыграл множество ролей в театре и кино.
Актер снимался в промо-роликах известных брендов, детских фильмах и сериалах, таких как «Женская версия» (2019), «Реальные пацаны» (2018), «Чего хотят женщины» (2017) и «Пятницкий. Глава третья» (2013).
После тяжелой болезни Михаил Синтин завершил актерскую карьеру и начал работать на радио. Он не оставил своих увлечений и вскоре стал известным в Москве театральным критиком и обозревателем, сообщил НСН. В 2024 году Синтин запустил в Москве авторский радиопроект «Вешалка Синтина», который стал настоящим событием в театральных кругах.
Синтину было 50 лет. Причину его смерти не назвали.