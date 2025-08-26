Умер актер из «Кремлевских курсантов» Алексей Аптовцев

Известный российский актер Алексей Аптовцев умер за несколько дней до 50-летия. Об этом сообщила пресс-служба театра драмы и комедии «ФЭСТ», где он проработал более двух десятилетий.

«Мы скорбим вместе с родными Алеши, всем сердцем соболезнуем и обещаем помнить, пока живы сами. Страшная болезнь забирает второго нашего товарища, забирает самых талантливых. О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — отметили в театре.

В «ФЭСТ» добавили, что надеялись 2 сентября обнять именинника и поздравить с 50-летием.

«Хотели верить в совместные будущие работы. Вместе с нами считал дни до открытия театра и очень ждал встречи. Мы уверены, что каждый, кто видел Алексея на сцене, запомнил его героев как образцы высокого актерского мастерства. Вы стали свидетелями его умения делать любого персонажа живым», — заключили в пресс-службе.

Наибольшую известность Аптовцеву принесли роли в телесериалах «Солдаты», «Кремлевские курсанты», «Склифосовский», «Кодекс чести» и других.

Ранее умер снявший «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» режиссер Валерий Усков.