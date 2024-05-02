Умер актер и режиссер Станислав Мещангин | 360°

Общество 02 мая 2024, 11:32 Умер актер и режиссер Станислав Мещангин Актер и режиссер Станислав Мещангин умер в возрасте 75 лет Freepik

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Не стало российского актера и режиссера Станислава Мещангина. Он скончался на 76-м году жизни, сообщили в пресс-службе Коми-Пермяцкого театра.

Творческую деятельность в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре Мещангин начал в 1968 году в качестве артиста вспомогательного состава. Спустя четыре года он стал частью актерского состава театра.

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В 1981 году Мещангин закончил Пермский государственный институт искусств и культуры режиссерский факультет. Затем приступил к постановке спектаклей.

На счету режиссера примерно 50 постановок. Театральные критики высоко оценили множество его спектаклей. За заслуги и личный вклад в развитие самобытной культуры и театрального искусства Коми-Пермяцкого АО Минкультуры СССР отметило режиссера знаком «За отличную работу». В 2005 году он удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.