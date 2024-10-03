Уменьшение количества лесных пожаров зафиксировали в Свердловской области

С начала 2024 года в Свердловской области сократилось количество лесных пожаров. Об этом на заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности рассказал глава «Уральской базы авиаохраны лесов» Андрей Петров, сообщил URA.RU.
Как написал RT, площадь возгораний в данном регионе сократилась в 327 раз.
В самой областной столице в этом году зафиксировали всего четыре лесных пожара, тогда как в прошлом их количество составило 59.
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