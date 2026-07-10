Улов не важен. Россияне рассказали, зачем ездят на рыбалку

Почти половина россиян назвала рыбалку способом отдыха, а не улова

Почти 45% россиян воспринимают рыбалку как способ отдыха на природе, тогда как сам улов считают главным критерием лишь 16% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования социальной сети «Одноклассники» .

Азарт от процесса рыбной ловли привлек 26% респондентов. При этом 40% участников заявили, что любят рыбалку, однако практически перестали выезжать к воде.

Главными препятствиями для хобби названы нехватка времени (28%), отсутствие мест поблизости (21%) и дефицит компании (16%).

Большинство рыбаков предпочитает семейные выезды (25%), с друзьями отправляются 17%, а в одиночку — 11%. Пик активности традиционно приходится на весну и лето (47%).

Для большинства граждан это доступный досуг — 73% опрошенных тратят за сезон на дорогу и снасти до трех тысяч рублей. Расходы еще 20% составляют до 10 тысяч рублей, и лишь 7% тратят свыше 10 тысяч рублей.

В опросе приняли участие около восьми тысяч пользователей соцсети старше 35 лет.