Осужденный за взяточничество бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев попросил суд о снятии судимости. Об этом РИА «Новости» сообщили в Никулинском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство А. В. Улюкаева о снятии судимости», — заявили в суде.

Улюкаева выпустили из колонии № 1 в Тверской области в мае прошлого года по условно-досрочному освобождению. Из положенных восьми лет он отсидел в исправительном учреждении пять с половиной лет.

Бывшего министра обвинили в получении взятки у главы нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина. Его задержали во время передачи сумки с двумя миллионами долларов.

Улюкаев отмечал, что после освобождения из тюрьмы наслаждается жизнью обычного гражданина. Бывший министр признавался, что для него «удивительный кайф» ходить по улицам и вести себя как все остальные люди.