Улюкаев попросил суд о снятии судимости

Бывшего министра обвинили в получении взятки у главы нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина. Его задержали во время передачи сумки с двумя миллионами долларов.
Улюкаев отмечал, что после освобождения из тюрьмы наслаждается жизнью обычного гражданина. Бывший министр признавался, что для него «удивительный кайф» ходить по улицам и вести себя как все остальные люди.
В России подняли штрафы за неправильную входную дверь. Что надо знать
Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Воскресенске
Боец ММА напился и напал на жен бойцов СВО в Кирове
Глава Воскресенска провел очередной объезд территории
«Дальше все схлопнется, как карточный домик». Военкор рассказал о ситуации в зоне СВО
Надпись «Пресса» превращается в мишень. Журналисты стали лакомой целью для ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте