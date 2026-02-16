Улицы Воронежа превратились в гигантские реки из-за внезапной оттепели

Жители Воронежа в шоке от происходящего на улицах из-за внезапной оттепели: дороги и тротуары превратились в реки. Некоторые горожане даже не могут выехать из своих ЖК, сообщает телеграм-канал Shot .

Сегодня в Воронеже плюсая температура. В +3 снег начал таять, а машины застревать в огромных лужах. Как итог: улицы стоят в огромных пробках.

При этом уже завтра Воронеж рискует превратиться в один большой каток из-за мороза. По прогнозам синоптиков, 17 февраля может ударить мороз под -10 градусов.

По словам собеседников Shot, сейчас самая сложная ситуация сложилась в ЖК «Черемушки». По их словам, выбраться с территории комплекса из-за дорожной обстановки практически невозможно, из-за чего многие не могут попасть на работу и на учебу.