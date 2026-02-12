Улицу Ленинградскую озеленят в Черняховске в 2026 году

Глава Черняховского городского округа Виктор Вобликов раскрыл планы по озеленению улицы Ленинградской в 2026 году. Информацию озвучили в ходе прямого эфира, где чиновник отвечал на вопросы местных жителей, сообщил сайт «Государственные новости» .

Один из жителей обратил внимание на участок улицы Ленинградской рядом с воинской частью, где ранее были вырублены деревья. По словам горожанина, на месте бывших растений остались только лунки в асфальте.

Виктор Вобликов пояснил, что в 2025 году в Черняховске активно проводились работы по благоустройству и озеленению, включая улицу Ленинградскую. В рамках этих мероприятий были убраны аварийные деревья, которые вскоре заменят новыми саженцами.

Руководитель округа подчеркнул, что озеленение будет осуществляться поэтапно: сначала пройдет специальная акция, а затем продолжат посадку в рамках городских субботников. Вобликов также пригласил горожан принять участие в предстоящих мероприятиях по благоустройству Черняховска.