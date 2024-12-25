Уходящий год 44% опрошенных россиян назвали ничем не примечательным

Сайт KP.RU провел опрос среди россиян, чтобы узнать, каким был для них уходящий 2024-й год и их семей. Каждый пятый участник опроса назвал этот год удачным и очень счастливым.

Россияне рассказали, что в этом году они сыграли свадьбу, в семье случилось пополнение, их повысили на работе.

Треть опрошенных — 33% — заявили, что этот год стал для них сложным, тяжелым и неудачным. А 44% россиян сообщили, что 2024 год стал для них самым обыкновенным, ничем не примечательным, пролетел быстро и незаметно.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое» и признались, что у них не все так однозначно. За год произошло много и хорошего, и плохого. Пока все удачно складывалось в одной сфере жизни, в другой начался кризис.

Участие в исследовании приняли 5,9 тысячи человек.