Уголовную ответственность для дропперов хотят ввести в России

Госдума России в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для подставных лиц, через которых аферисты обналичивают украденные средства (дропперов). Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно законопроекту предлагается изменить статью Уголовного кодекса РФ о нелегальном обороте средств платежей. Авторы инициативы хотят ввести наказание до шести лет колонии для дропперов. Это нововведение направлено на борьбу с мошенничеством в сфере электронных платежей.

Осужденные за передачу карт или доступа к ним другим людям из корыстной заинтересованности должны будут оплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей, выполнять обязательные работы сроком до 480 часов либо провести в колонии до трех лет.

Ужесточить планируют и наказание за незаконное приобретение или передачу электронных средств платежа. Если человек, не являющийся клиентом банка, будет признан виновным в совершении таких действий с корыстной целью, ему могут грозить до шести лет тюрьмы и штраф от 100 до 500 тысяч рублей.