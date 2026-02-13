Уголовное дело возбудили после выдачи сертификатов на жилье двум женам мигранта в Сердобске

Mash: после скандала с сертификатами на жилье в Сердобске возбудили дело

Уголовное дело о халатности чиновников возбудили в Сердобске Пензенской области, после того как местные власти выдали сертификаты на жилье двум женам одного мигранта из Средней Азии, сообщил Mash .

Глава Сердобска Марина Ермакова на фоне скандала уже решила уйти в отставку. Сегодня стало известно, что по факту выдачи жилищных сертификатов возбудили дело.

Кроме того, СК намерен проверить жалобы от других семей — жители Сердобска возмущены, что стояли в очереди за жильем, но ничего не получили в отличие от этих женщин, которые приехали в город совсем недавно.

В Следственном комитете данные телеграм-канала об уголовное деле пока не подтвердили, но отметили, что о результатах проверки информации о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата семьям с миграционной историей в Пензенской области доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

«Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — отметили в Информационном центре СК.