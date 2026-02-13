Уголовное дело возбудили после выдачи сертификатов на жилье двум женам мигранта в Сердобске
Mash: после скандала с сертификатами на жилье в Сердобске возбудили дело
Уголовное дело о халатности чиновников возбудили в Сердобске Пензенской области, после того как местные власти выдали сертификаты на жилье двум женам одного мигранта из Средней Азии, сообщил Mash.
Глава Сердобска Марина Ермакова на фоне скандала уже решила уйти в отставку. Сегодня стало известно, что по факту выдачи жилищных сертификатов возбудили дело.
Кроме того, СК намерен проверить жалобы от других семей — жители Сердобска возмущены, что стояли в очереди за жильем, но ничего не получили в отличие от этих женщин, которые приехали в город совсем недавно.
В Следственном комитете данные телеграм-канала об уголовное деле пока не подтвердили, но отметили, что о результатах проверки информации о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата семьям с миграционной историей в Пензенской области доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
«Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — отметили в Информационном центре СК.