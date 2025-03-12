УФСИН опровергло слухи о смерти Игоря Стрелкова

УФСИН по Кировской области опровергло слухи о смерти Игоря Стрелкова

Распространяемая в Сети информация о смерти бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) является фейком. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Кировской области, отметило РИА «Новости» .

«Распространяемая в интернете информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», — заявили в ведомстве.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Гиркина к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Его этапировали для отбытия наказания в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. Верховный суд в ноябре 2024 года отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.

В январе стало известно, что суд отклонил ходатайство об освобождении Стрелкова из колонии по УДО из-за отрицательной характеристики, которую ему выдали в ИК № 5 Кирово-Чепецка.