УФСБ России по Крыму рассекретило дело предателя, расстрелявшего 68 человек во время ВОВ

УФСБ по Крыму рассекретило дело преступника, казнившего 68 человек во время ВОВ

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило новые архивные материалы о преступлениях немецких оккупантов и их пособников в 1941-1944 годах. Среди документов — протокол допроса бывшего сотрудника нацистской полиции, участвовавшего в расстрелах мирных жителей в Алуште и Ялте.

Допрос датирован 25 августа 1947 года. Из него следует, что задержанный до войны был советским гражданином, но потом поступил на службу в карательные органы нацистской Германии.

Руководство использовало его как переводчика, охранника и исполнителя в ходе расстрелов советских граждан. Обвиняемый четырежды участвовал в расстрелах в Алуште — казнил 28 человек, и дважды — в Ялте, где расстрелял 40 человек.

«В целом за сотрудничество (действительное или мнимое) с партизанами нацисты и их пособники казнили примерно 2/3 от общего количества расстрелянных в Алуште и Ялте. Под казнь попали и мужчины, и женщины, и дети, причем, целыми семьями», — отметили в ведомстве.