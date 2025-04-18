УФСБ России по Крыму рассекретило дело предателя, расстрелявшего 68 человек во время ВОВ
УФСБ по Крыму рассекретило дело преступника, казнившего 68 человек во время ВОВ
УФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило новые архивные материалы о преступлениях немецких оккупантов и их пособников в 1941-1944 годах. Среди документов — протокол допроса бывшего сотрудника нацистской полиции, участвовавшего в расстрелах мирных жителей в Алуште и Ялте.
Допрос датирован 25 августа 1947 года. Из него следует, что задержанный до войны был советским гражданином, но потом поступил на службу в карательные органы нацистской Германии.
Руководство использовало его как переводчика, охранника и исполнителя в ходе расстрелов советских граждан. Обвиняемый четырежды участвовал в расстрелах в Алуште — казнил 28 человек, и дважды — в Ялте, где расстрелял 40 человек.
«В целом за сотрудничество (действительное или мнимое) с партизанами нацисты и их пособники казнили примерно 2/3 от общего количества расстрелянных в Алуште и Ялте. Под казнь попали и мужчины, и женщины, и дети, причем, целыми семьями», — отметили в ведомстве.
Обвиняемый на допросе признался, что для убийств мирного населения выезжали около 10 человек, среди которых были немцы и местные коллаборационисты. Чаще всего людей расстреливали, а тела закапывали. При этом нацист слышал об использовании «душегубок» в других городах.
В документах сказано, что участие в уничтожении людей было для нацистов прибыльным делом.
«В ходе допроса обвиняемый рассказал, что одежда и предметы, снятые с арестованных, раздавались сотрудникам полиции безопасности и СД. Так у него были часы, которые, как можно понять, были сняты с казненного человека», — заявили в УФСБ.
При этом золото и драгоценности полицейским не раздавали. Эти вещи отправляли в центральное управление СД в Симферополь.
Расстрелы в Алуште и Ялте продолжались с конца февраля 1943 по 9 апреля 1944 года. В этот период части Красной армии уже начали операцию по освобождению Крыма. Впоследствии обвиняемого разоблачили и приговорили к 25 годам тюрьмы.