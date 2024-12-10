Уфимцам посоветовали отказаться от ювелирных изделий в зимний период

Головные уборы, натуральные варежки и водонепроницаемая обувь с меховыми стельками — главная защита от мороза в зимний период. Об этом сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на представителей уфимского Управления гражданской защиты.

Специалисты посоветовали отказаться от ювелирных украшений зимой. Это связано с тем, что изделие способно оказать давление на кожу, что может спровоцировать неудобство или замерзание участка тела. Кроме того, металл имеет свойство деформироваться при скачках температуры.

Выходить на зимнюю прогулку стоит только после приема пищи, так как голодный человек больше подвержен влиянию холода.