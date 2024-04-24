Общество 24 апреля 2024, 09:43 Уехавшего в США Локшина лишили гонорара за «Мастера и Маргариту» Любимова: уехавшие из РФ создатели «Мастера и Маргариты» не получают денег РИА «Новости»

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Никто из создателей фильма «Мастер и Маргарита», уехавших из России, не получает деньги от проката, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова. Ее слова привело РИА «Новости».

Режиссер Михаил Локшин после окончания съемок картины уехал в США. По мнению Любимовой, вне зависимости от того, как повел себя постановщик, фильм «Мастер и Маргарита» получил прокатное удостоверение.

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«Из-за одного человека, который написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины», — добавила она.

Министр подчеркнула, что это был огромный проект, на который потратили около миллиарда рублей. В процессе работы меняли сценарий, вносили правки, но в итоге фильм увидел свет.

В начале марта сборы «Мастера и Маргариты» превысили два миллиарда рублей. Это четвертый российский фильм, который достиг такой отметки.