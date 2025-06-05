Удобно и быстро: более 60% покупателей выбирают квартиры с отделкой
По статистике, более 60% покупателей квартир выбирают вариант с уже готовой отделкой. В общем объеме сделки по такому жилью совершают почти в два раза чаще. На то есть несколько веских причин, в частности экономия времени и денег, а также гарантии застройщика.
«Это дает возможность клиентам непосредственно приобретать квартиру с чистовой отделкой и задумываться только уже о меблировке и переезде», — рассказал директор по продажам жилого комплекса «Кит» Роман Пронин.
Сегодня застройщики предлагают сразу несколько вариантов готовых квартир, покупателям есть из чего выбирать. Например, в жилом комплексе «Кит» — три стиля дизайнерских отделок, получившие названия «Бордо», «Стокгольм» и «Осло». Они предназначены для разных планировок: от студий до просторных «трешек».
Сейчас возводится вторая очередь жилого комплекса, расположенного в центре Мытищ. Она состоит из трех 25-этажных корпусов, образующих единую территорию. В распоряжении жильцов — закрытый двор с эксклюзивным ландшафтным дизайном, игровыми и спортивными площадками для всех возрастов, а также охрана, видеонаблюдение, консьерж-сервис, зона коворкинга, подземный паркинг и кладовые. В пешей доступности — торговые центры, детские сады, школа, поликлиника, парк, а также железнодорожная и автобусная станции.
Завершить строительство II очереди планируют в IV квартале этого года.