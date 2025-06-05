Удобно и быстро: более 60% покупателей выбирают квартиры с отделкой

По статистике, более 60% покупателей квартир выбирают вариант с уже готовой отделкой. В общем объеме сделки по такому жилью совершают почти в два раза чаще. На то есть несколько веских причин, в частности экономия времени и денег, а также гарантии застройщика.

«Это дает возможность клиентам непосредственно приобретать квартиру с чистовой отделкой и задумываться только уже о меблировке и переезде», — рассказал директор по продажам жилого комплекса «Кит» Роман Пронин.

Сегодня застройщики предлагают сразу несколько вариантов готовых квартир, покупателям есть из чего выбирать. Например, в жилом комплексе «Кит» — три стиля дизайнерских отделок, получившие названия «Бордо», «Стокгольм» и «Осло». Они предназначены для разных планировок: от студий до просторных «трешек».