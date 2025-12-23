Удаленную работу связали с риском потери социальных навыков

Врач-терапевт Надежда Чернышева в разговоре с Regions.ru выразила опасения, что работа из дома может привести к утрате социальных навыков.

Она отметила: «Если человек ходит на работу в офис, так или иначе у него завязываются какие-то диалоги с коллегами, он общается — хотя бы во время обеда или у кулера с водой. А когда человек один сидит за компьютером целый день, у него нет необходимости говорить».

По ее мнению, это может привести к тому, что людям станет сложнее выражать свои мысли и подбирать точные формулировки, написал RT.

Кроме того, Чернышева назвала гиподинамию и бесконтрольное потребление цифрового контента дополнительными проблемами, связанными с удаленной работой.