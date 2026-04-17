«уДачный проект»: укрывной материал облегчит утомительную прополку грядок

Борьба с сорняками на дачном участке может стать настоящим испытанием для спины. Однако есть способы облегчить этот процесс и сократить затраты времени и сил, сообщил «7Дней.ru» со ссылкой на канал «уДачный проект».

Для начала можно использовать укрывной материал — спанбонд. Он создает парниковый эффект, из-за чего сорняки быстро прорастут, и их можно будет легко удалить.

Еще один метод — засыпать бороздки с посевами песком, перегноем или компостом. Это сделает их более заметными.

Также рекомендуется сеять семена гуще, чтобы морковь взошла сплошной лентой. Так ее будет проще прореживать.