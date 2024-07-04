Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев в беседе с журналистами телеканала рассказал о «чтениях политинформации» в европейских вузах. Еще в студенческие годы его, как одного из лучших учеников МГУ, направили туда по обмену.

По словам Малофеева, юношей и девушек «усаживали за круглым столом и учили ненавидеть Родину». Учредитель «Царьграда» заметил, что такая учеба ему была не по душе, и он устроил публичный бунт.

Малофеев считает, что нынешняя ненависть к русским — это последствия долгой программы перевоспитания умов. На его взгляд, некоторых людей действительно удается перевоспитать и даже воспитать в них ненависть, а вот другие становятся в своих убеждениях только крепче.