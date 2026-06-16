Учительница Путина Гуревич рассказала, что в школе президент был «закрытым» лидером

Классный руководитель и первая учительница немецкого языка президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич дала эксклюзивное интервью RT . В беседе она рассказала о школьных годах российского лидера.

Педагог отметила, что Путин был «закрытым» лидером, который не стремился выставлять себя напоказ.

«Он лидер был, потому что его коллектив считал таким», — подчеркнула Гуревич.

По ее словам, Путин следовал внутренним потребностям и интересам, не стремясь к публичному признанию. Так, он не выдвигал свою кандидатуру на руководящие учебные посты, объяснила учительница.