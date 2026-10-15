Учительница из Новосибирска победила на «Поле чудес» и отказалась от суперигры

В финале игрокам загадали слово из шести букв — название блюда из яиц, молока и ломтей белого хлеба. Один из финалистов открыл пять букв и предложил вариант «вкуснь», который оказался неправильным. Васильева назвала всего одну букву — «Я», и этого хватило для победы. Педагог получила 2150 очков и обменяла их на ноутбук и принтер.

После победы ведущий Леонид Якубович предложил ей сыграть в суперигру, но Васильева отказалась. «Я давно не смотрела „Поле чудес“, около двух лет. А после приглашения села пересматривать последние выпуски и заметила, что в суперигре часто попадаются темы по редким старорусским словам. Я не была уверена в своих силах, над словарями старых слов не сижу, поэтому отказалась», — рассказала она.

На съемки Васильева привезла подарки от администрации рабочего поселка Кольцово и местных организаций, а также работы своих учеников. Ученица детской школы искусств Василиса Ломакина нарисовала портрет Якубовича, который ему очень понравился.

Васильева попала на шоу случайно: анкеты для участия она не отправляла. Возможность оказаться в студии Первого канала появилась благодаря ее двоюродной сестре, которая около 15 лет живет в Москве. Родственница в прошлом была солисткой Новосибирской филармонии, а после переезда стала учителем музыки и МХК. Несколько лет назад к ней перебрались две подруги, с которыми она когда-то выступала в народных ансамблях. Втроем они создали фолк-группу «Забава» и начали выступать с концертами. Одна из авторских песен группы заинтересовала Первый канал, и музыкантам предложили исполнить ее в эфире «Поля чудес» — для этого организаторы попросили найти игрока из дальнего региона.