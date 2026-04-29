Учитель Волкова посоветовала школьникам находить время на отдых без гаджетов при подготовке к ЕГЭ

Стресс перед экзаменами может привести к тому, что даже хорошо подготовленные выпускники будут испытывать затруднения. Учитель информатики с 15-летним стажем Светлана Волкова поделилась с Piter.TV советами, как школьникам подготовиться к ЕГЭ без паники.

По мнению педагога, стресс у выпускников связан с несколькими причинами. Одна из них — страх публичности и давления. Другая проблема — отсутствие отдыха. У старшеклассников нередко расписан каждый день: школа, репетиторы, дополнительные занятия. В результате ребенок просто не восстанавливается. Один день в неделю или хотя бы полдня нужно оставлять на полноценный отдых — без телефона и гаджетов.

Также важно следить за сном. Если ребенок плохо спал, утром мозг не работает, отметила Волкова. Именно поэтому важно следить не только за подготовкой, но и за физиологическим состоянием.