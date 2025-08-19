Учитель Троегубова посоветовала родителям узнать об увлечениях детей в Сети

В современном мире дети и подростки все чаще сталкиваются с угрозами в интернете. Чтобы защитить их от фишинга, кибербуллинга и фейковой информации, необходимо обучить основам цифровой грамотности, рассказала учитель информатики Светлана Троегубова в беседе с pravda-nn.ru.
По словам педагога, важно понимать, что происходит в цифровом пространстве ребенка. Эксперт посоветовала побольше узнать об увлечениях детей в интернете.
Также она рекомендовала не запрещать доступ в Сеть — лучше научить применять технологии с умом. Еще один важный шаг — быть примером для подражания. Не лучшая модель поведения у взрослых — постоянное использование смартфона.
