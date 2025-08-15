Учитель Подлипская посоветовала выбирать для первоклассников ранец с жесткой спинкой

Учитель начальных классов Татьяна Подлипская в интервью сайту mk.ru поделилась рекомендациями по сбору первоклассников в школу. Педагог подчеркнула, что школьная форма определяется образовательным учреждением, но важно придерживаться делового стиля.

«Обязательно необходимо купить ребенку удобную сменную обувь и мешок для этой обуви. Для занятий физкультуры необходима спортивная форма и обувь», — отметила эксперт.

Особое внимание Подлипская уделила выбору портфеля. Нужно выбирать модель с жесткой спинкой. Такой ранец обеспечит правильную осанку и равномерно распределит нагрузку на позвоночник.

Учитель также перечислила основные канцелярские принадлежности, которые понадобятся ребенку в первом классе: пенал, ручки, карандаши, точилка, ластик, тетради, линейка, обложки для тетрадей и учебников, папки, пластилин, краски, альбом для рисования, кисти, клей, картон, ножницы и блокнотик для записей.