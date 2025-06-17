Учитель Назаров предложил родителям придумать альтернативу ЕГЭ

Григорий Назаров, старший методист гимназии № 9 подмосковного города Химки, в эфире радиостанции « Говорит Москва » заявил, что компетентные органы готовы рассмотреть альтернативы ЕГЭ.

По словам педагога, недовольство Единым государственным экзаменом снижается на протяжении последних 14 лет. Однако, как и любая внешняя процедура, ЕГЭ имеет свои недостатки.

«И что отрадно, Рособрнадзор открыт максимально: горячая линия, изменения чего-то, постоянная коммуникация с родителями и детьми. Нет ничего идеального», — заявил учитель.

Назаров предложил высшим учебным заведениям и родителям разработать конкретную, прозрачную, понятную и справедливую альтернативу ЕГЭ, которая также будет служить социальным лифтом.