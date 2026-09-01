Учитель начальных классов Енжевская отметила, что ручки с функцией стирания и электрические точилки могут помешать учебе

Некоторые школьные принадлежности, которые кажутся полезными, могут негативно влиять на процесс обучения и развитие детей. Учитель начальных классов московской общеобразовательной школы и доцент МГППУ Марина Енжевская рассказала сайту KP.RU о том, какие вещи стоит ограничить в использовании.

Например, ручки с функцией стирания могут создавать иллюзию «идеальности» и препятствовать развитию навыка анализа ошибок у детей. Эксперт отмечает, что важно учить детей аккуратности, но гораздо ценнее, чтобы ребенок научился видеть и исправлять свои ошибки осознанно.

Также не стоит использовать линейки и тетради с подсказками, так как они полностью нивелируют работу памяти. У многих детей сейчас клиповая память: они ничего не помнят без телефона или подсказки, потому что знают, что можно обратиться за информацией, при этом в голове ничего не остается.

Пеналы с множеством кармашков создают ощущение хаоса и дезорганизации. Ребенок тратит силы и время на поиск нужной ручки среди десятка других. Это снижает концентрацию и создает нервозность. Для младших школьников, у которых волевая регуляция только формируется, порядок на рабочем месте — это один из ключевых факторов успеха.

Электрические точилки и ластики отвлекают ребенка от учебного процесса и становятся «раздражителем» для всего класса, нарушая дисциплину. Механические точилка и ластик прекрасно справляются с задачей и не создают игрового поля.

Енжевская подчеркивает, что главная задача взрослого — не «беречь нервы», создавая иллюзию простоты, а быть надежной опорой, которая позволит ребенку ошибаться, учиться на этих ошибках и идти дальше. Именно так формируется стрессоустойчивость, самостоятельность и вера в себя.