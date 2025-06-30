Учитель Казаков отметил, что новый стандарт школьной формы поднимет расходы россиян

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с Национальной Службой Новостей раскритиковал введение нового ГОСТа на школьную форму.

Эксперт выразил опасения, что выполнение требований приведет к росту расходов семей. Вместо удобства и комфорта дети получат дорогую одежду, качество которой неизвестно. Требования к стилю, удобству и размещению символики потребуют значительных финансовых вложений, отметил специалист.

«Я не большой сторонник школьных форм, должны быть простые нормы, не очень жесткие. Для родителей это тоже "напряг", у всех разное мнение на этот счет. В образовании много других проблем, которые нужно решать в первую очередь», — сказал Казаков.

Он призвал отказаться от единых стандартов и упростить правила, учитывая интересы родителей и учеников.