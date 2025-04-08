Учитель Казаков назвал антигуманным методом отправку детей-хулиганов в специальные школы

Отправка детей-хулиганов в специальные школы — это антигуманный подход. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

«Если ребенок себя плохо ведет, с этим нужно работать, понимать, откуда это берется, может, его бьют дома, и он проявляет свою агрессию», — утверждает специалист.

Важно увеличить количество психологов и социальных педагогов в школах и наладить работу служб медиации и конфликтных комиссий. Развитие инструментов воспитания и коррекции поведения должно стать приоритетом. Однако на данный момент ресурсов для этих механизмов недостаточно.

Эксперт также разъяснил причины проблемы буллинга в школах. По его словам, травля часто проявляется в неблагополучной социальной среде или связана с психическими расстройствами у ребенка-агрессора. Нагрузка на учителей и классных руководителей велика, но они не могут полностью решить эту проблему.