Учитель Ямбург выступил против идеи сократить обучение в школах

Доктор педагогических наук и заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург выразил несогласие с предложением члена Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко уменьшить длительность обучения в школах и университетах. Об этом сообщил « Ридус ».

По мнению педагога, предложенное сокращение сроков обучения до 8–10 лет в школах и до пяти лет в вузах — это «экономия на спичках», которая не принесет пользы учащимся.

«Во всех цивилизованных странах учат 12 лет, а не 11. И поэтому старшая школа тоже существует в особом статусе — там идет углубленная подготовка и по физико-математическим наукам, и по гуманитарной сфере», — напомнил специалист.

Учитель подчеркнул, что подобные инициативы вряд ли найдут поддержку у настоящих профессионалов.