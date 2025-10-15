Учитель Ямбург счел неэффективной идею с отказом от вредной еды в школьных столовых

Депутат Амир Хамитов предложил пересмотреть школьное меню, исключив из него пиццу, сосиски в тесте и снеки, заменив их на более здоровые варианты. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Педагог подчеркнул, что запрет на вредную пищу в школьной столовой может подтолкнуть учеников к покупке нездоровой еды вне школы.

«Детей дома приучают ко всяким пиццам. Поэтому инициатива правильная, но здесь есть и другая сторона», — отметил эксперт.

Он призвал к балансу и разумному подходу, отмечая, что дети проводят в образовательных учреждениях длительное время, и буфет играет важную роль в обеспечении ими здорового перекуса.